«Ждущая Кейти»: принц Уильям хотел расстаться с Миддлтон

Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон вместе уже 10 лет. Пара успела стать образцом идеальной семьи, обзавестись тремя детьми и армией поклонников. Однако далеко не все и всегда между влюбленными было идеально. Принц Уильям в определенный момент был готов расстаться с Кейт.

Будущие супруги познакомились аж в 2001 году. Молодые люди учились в одном университете под названием Сент-Эндрюс. Практически сразу стали встречаться.

Но долгожданное предложение от представителя британской королевской династии Миддлтон получила лишь спустя 10 лет после знакомства. Злоязыкие СМИ называли будущую герцогиню waity Katie, что переводится как «ждущая Кейти».

Как объяснил сам принц Уильям изданию Hello!, он хотел дать молодой красавице достаточно времени, чтобы она могла привыкнуть к жизни в королевской семье. Наследник британского престола хотел защитить девушку от внимания публики и СМИ.

Трагедия, которая случилась с его матерью, принцессой Дианой, навсегда оставила след в душе принца. Поэтому Уильям был готов расстаться с Кейт, чтобы дать ей шанс выбрать другую жизнь. Предложение делать он совсем не спешил.

«Я забочусь о Кейт. Конечно, я хотел убедиться, что она и ее семья понимают, что значит быть частью моей семьи, на что похожа наша жизнь. Отчасти поэтому я ждал так долго, потому что хотел дать ей шанс все увидеть и отступить, если ей это будет нужно», — рассказал принц.

Спустя 12 лет у пары все сложилось весьма удачно. Супруги стали старшими членами королевской семьи в отличие от скандальной парочки принца Гарри и Меган Маркл. Сейчас принц и принцесса Уэльские поддерживают Карла III и королева-консорта Камиллу. Сказка случилась!