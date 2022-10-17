Выглядит так молодо: Нюша поделилась редким фото со своим знаменитым отцом

Нюша уже давно выступает на сцене. Она прославилась на всю страну, когда еще была подростком. Певица участвовала в телевизионных шоу. А когда она выпустила несколько хитов, у нее начались регулярные гастроли. Но в последнее время артистка уже реже дает концерты, так как посвящает себя семье.
На этот раз Нюша снова уехал в Дубай. Там проще работать ее мужу Игорю Сивову. Также певица признавалась, что любит теплую погоду. Ее дочка Серафима-Симба и сын Саффрон растут на курорте. Как оказалось, в гости к артистке также приезжает ее папа Владимир Шурочкин.
На новых фото Нюша позировала с бывшим солистом группы «Ласковый май». Раньше он также был продюсером дочки и помог ей стать звездой. На кадрах певица обнимает своего папу, позируя с ним на яхте.
«День отца. Мой папа, как это ценно. Каждое мгновение, что ты рядом», — написала она.
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Нюша и Владимир Шурочкин. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как молодо выглядит артист в 56 лет. «Ого, какой у вас папа», «Папа выглядит моложе дочери», «У вас муж выглядит старше, чем он», «Какие красивые», «Счастливые», «Мы в юности очень любили песни Володи Шурочкина. До сих пор иногда слушаю», «Да уж, вы пошли в маму», — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды