Выглядит так молодо: Нюша поделилась редким фото со своим знаменитым отцом

На новых фото Нюша позировала с бывшим солистом группы «Ласковый май». Раньше он также был продюсером дочки и помог ей стать звездой. На кадрах певица обнимает своего папу, позируя с ним на яхте.

«День отца. Мой папа, как это ценно. Каждое мгновение, что ты рядом», — написала она.

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