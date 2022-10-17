Не мама и не папа: как наследники престола называют своих родителей

Представители королевской семьи свято чтут свои традиции и практически никогда их не нарушают. Королевичи не живут обычной жизнью как мы с вами, у них все по протоколу.
Например, им нельзя проявлять эмоции на публике. Это даже касается детей наследников престола. Называть родителей «мама» и «папа» — тоже запрещено.
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«Виндзоры никогда не называют родителей мамой и папой. Вместо этого они должны использовать ласковые слова «мамочка» и «папочка», — говорится в материале Reader’s Digest.