«Ошиблась в людях»: Анна Кошмал продолжает кошмарить коллег по сериалу «Сваты»

Актриса Анна Кошмал с некоторых пор регулярно наезжает на своих коллег по съемочной площадке.

Звезда сериала «Сваты» позволяет себе грубые высказывания в адрес тех, кто принял ее в свой круг и делился своим актерским опытом.

Исполнительница роли Жени Ковалевой, Анна Кошмал, не упускает случая. чтобы не пройтись по своим экранным родителям и бабушкам с дедушками.

«У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях», — сказала экранная внучка актера Федора Добронравова.

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