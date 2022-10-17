Алла все моложе и моложе: Пугачева с челкой-шторкой и в массивных очках светанула идеально гладкой кожей лица

Певица Алла Пугачева ведет в Израиле привычную светскую жизнь. Только за последние несколько дней Примадонна дважды побывала на публике.
Алла Пугачева появилась сначала на концерте певицы Земфиры, а затем посетила выступление Бориса Гребенщикова. Оба мероприятия состоялись в Израиле.
В микроблоге Алла Пугачева поделилась видео с концерта Бориса Гребенщикова. Примадонна наблюдала за происходящим на сцене с галерки, она была весела и прекрасно выглядела.
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На публике Алла Пугачева предстала с прической, которая ей явно идет. Она собрала волосы сзади, закрыв лоб челкой-шторкой.
Образ Алла Пугачева дополнила массивными очками в стильной оправе. Алла Пугачева показала, что у нее безупречный овал лица и гладкая кожа.
Поклонники не смогли удержаться от комплиментов Примадонне.
«Алла Борисовна, вы такая красивая женщина внешне и внутри!», «Вы все моложе и моложе», «Вы — наше солнышко!» — высказались в Сети.
Алла Пугачева на концерте Бориса Гребенщикова. Фото: скрин соцсети