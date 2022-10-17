Актер Артур Смольянинов может схлопотать штраф за дискредитацию Российской армии

Актер и музыкант Артур Смольянинов, который некоторое время назад покинул Россию и отправился на поиски лучшей жизни в Европу, может в ближайшее время получить штраф по делу об административном правонарушении.
Как сообщил сегодня телеграм-канал Mash, на Смольянинова составлен протокол о дискредитации Армии РФ. Материал по части 1 статьи 20.3.3 КОАП РФ поступил в Гагаринский суд столицы, дата заседания по этому делу пока не назначена.
Известно, что размер штрафа по этой статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
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Напомним, Артур — бывший муж актрисы Дарьи Мельниковой («Папины дочки», «Рябиновый вальс», «Гетеры майора Соколова») и отец двух ее сыновей. Некоторое время назад он получил предложение о кратковременной работе в США, но для начала отправился в Европу. Там у него есть друзья, которые обещают помочь с работой и жильем.
Уже после отъезда артист дал интервью, в котором обвинил россиян в том, что с ними «что-то не так».