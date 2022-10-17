Актер Артур Смольянинов может схлопотать штраф за дискредитацию Российской армии

Актер и музыкант Артур Смольянинов, который некоторое время назад покинул Россию и отправился на поиски лучшей жизни в Европу, может в ближайшее время получить штраф по делу об административном правонарушении.

Как сообщил сегодня телеграм-канал Mash, на Смольянинова составлен протокол о дискредитации Армии РФ. Материал по части 1 статьи 20.3.3 КОАП РФ поступил в Гагаринский суд столицы, дата заседания по этому делу пока не назначена.

Известно, что размер штрафа по этой статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

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