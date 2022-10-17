Меган Маркл вывели на чистую воду

Жена принца Гарри, Меган Маркл, не долго продержалась в королевской семье. Герцогиня сбежала в США, прихватив с собой наследника престола. Причина — чрезмерное внимание общественности, от чего она очень устала.

Маркл рассматривали как под микроскопом, ее обсуждали — хвалили, критиковали. И от всего этого звезда «Форс-мажоров» испытывала постоянные стрессы.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что одним жестом Меган демонстрировала свой невроз. Маркл, по ее словам, невероятно часто поправляла свои волосы во время всевозможных мероприятий и встреч с публикой.

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