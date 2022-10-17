Шашлыки и чечевица: что ест Кейт Миддлтон, чтобы быть стройной

Жена принца Уильяма — Кейт Миддлтон — выглядит шикарно в свои 40 лет. Герцогиня правильно питается и занимается спортом. Например, каждое утро Кейт ест одно и то же на протяжении многих лет.

По данным экспертов, принцесса начинает свой день с блюд из овса, а выпивает полезный смузи, который содержит капусту, шпинат и спирулину.

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А между приемами пищи Миддлтон может побаловать себя ягодами годжи, сырыми фруктами и овощами — все это способствует сильному росту волос. А локоны — главное достоинства Кейт.

На ужин герцогиня обожает есть карри из чечевицы, а также овощной шашлык.