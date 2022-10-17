«Мы будем молиться за вас»: Анита Цой сделала признание на концерте в Казани

Популярная вокалистка Анита Цой на днях побывала в Татарстане с важной миссией.
Певица дала концерт в «Центре сплачиваемости» в Казанском танковом училище для мужчин, призванных на службу.
Послушать песни в исполнении Аниты Цой пришли сотни человек — курсанты и военнослужащие, мобилизованные со всего Татарстана и проходящие сейчас подготовку.
Для них Анита Цой исполнила такие хиты, как «Полет», «Береги меня», «Небо», «Мама», «На восток», «Возвращайтесь», «Твоя_А», «Сумасшедшее счастье». Кроме этого, Анита Цой представила новые песни — «Селедочка» и «Цойкины рецепты», которые подняли настроение поклонникам.
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Певица Анита Цой обратилась со словами поддержки и благодарности к собравшимся.
«Спасибо вам, мои дорогие, за то, что вы делаете. Иногда наступает время, когда вы нам очень нужны. Помните, что здесь вас кто-то ждет, а мы будем молиться за вас. Так хочу каждого из вас запомнить… Вы молодые, спокойные, при этом у вас в груди бьется сердце настоящих воинов», — сказала Анита Цой.