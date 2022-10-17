«Мы будем молиться за вас»: Анита Цой сделала признание на концерте в Казани

Популярная вокалистка Анита Цой на днях побывала в Татарстане с важной миссией.

Певица дала концерт в «Центре сплачиваемости» в Казанском танковом училище для мужчин, призванных на службу.

Послушать песни в исполнении Аниты Цой пришли сотни человек — курсанты и военнослужащие, мобилизованные со всего Татарстана и проходящие сейчас подготовку.

Для них Анита Цой исполнила такие хиты, как «Полет», «Береги меня», «Небо», «Мама», «На восток», «Возвращайтесь», «Твоя_А», «Сумасшедшее счастье». Кроме этого, Анита Цой представила новые песни — «Селедочка» и «Цойкины рецепты», которые подняли настроение поклонникам.

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