В стиле француженок: 39-летняя Алсу щегольнула в алом тренче и костюме с брюками в «гусиную лапку»

Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица решила похвастаться обновками. Она выбрала яркий осенний аутфит.

Алсу уже давно стала известной певицей. 20 лет назад она прославилась на всю страну. Примечательно, что теперь артистка продолжает строить карьеру. Она выпускает песни и появляется на телевидении. В 39 лет исполнительница может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Звезда также активно следит за трендами.

Примечательно, что Алсу недавно появилась на концерте в кэжуал-образе с джинсами и грубыми ботинками. У певицы две дочки и сын, поэтому она старается одеваться также и в молодежном стиле. Однако чаще всего артистка предстает в классических образах. 

На этот раз Алсу похвасталась обновками. Она покрасовалась в костюме с принтом «гусиная лапка». Брюки клеш и приталенный жакет подчеркнули ее талию. Певица дополнила аутфитом алым тренчем и черным беретом. У нее получился осенний лук в стиле француженок. При этом она использовала актуальный принт. 

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Алсу. Фото: соцсети звезды

«У любимого бренда новая коллекция! Я в восторге!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая яркая», «Бесподобно», «Вас сразу представила в Париже», «Огонь», «Ну просто красотка», «Алый тренч — это вкусно», «Это шедевр, девки», — стали писать пользователи Сети.

Алсу. Фото: соцсети звезды

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