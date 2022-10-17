В стиле француженок: 39-летняя Алсу щегольнула в алом тренче и костюме с брюками в «гусиную лапку»

На этот раз Алсу похвасталась обновками. Она покрасовалась в костюме с принтом «гусиная лапка». Брюки клеш и приталенный жакет подчеркнули ее талию. Певица дополнила аутфитом алым тренчем и черным беретом. У нее получился осенний лук в стиле француженок. При этом она использовала актуальный принт.

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