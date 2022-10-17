В стиле француженок: 39-летняя Алсу щегольнула в алом тренче и костюме с брюками в «гусиную лапку»

Алсу уже давно стала известной певицей. 20 лет назад она прославилась на всю страну. Примечательно, что теперь артистка продолжает строить карьеру. Она выпускает песни и появляется на телевидении. В 39 лет исполнительница может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Звезда также активно следит за трендами.
Примечательно, что Алсу недавно появилась на концерте в кэжуал-образе с джинсами и грубыми ботинками. У певицы две дочки и сын, поэтому она старается одеваться также и в молодежном стиле. Однако чаще всего артистка предстает в классических образах.
На этот раз Алсу похвасталась обновками. Она покрасовалась в костюме с принтом «гусиная лапка». Брюки клеш и приталенный жакет подчеркнули ее талию. Певица дополнила аутфитом алым тренчем и черным беретом. У нее получился осенний лук в стиле француженок. При этом она использовала актуальный принт.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«У любимого бренда новая коллекция! Я в восторге!» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая яркая», «Бесподобно», «Вас сразу представила в Париже», «Огонь», «Ну просто красотка», «Алый тренч — это вкусно», «Это шедевр, девки», — стали писать пользователи Сети.
Алсу. Фото: соцсети звезды