«Будет новый детектив»: Донцова показала свой несчастный дом в Подмосковье

Дарья Донцова рассказала, как попала на строительных мошенников. Писательница вместе с мужем ремонтировала дом в Подмосковье, и один из прорабов напугал их, что его надо срочно сносить.

«Строитель заявил, что дом ведет и он вот-вот рухнет. Если на эту сторону, то разобьет все коммуникации в поселке! В общем мы так расстроились, так испугались. Потом он предложил нам быстро снести постройку и тут же возвести новую», — заявила она.

К счастью, недалеко от Донцовой жил работник МЧС. Они пригласили его на участок и показали проблемный дом. Тот заявил, что все вранье, особняк шикарный и трогать его не надо.

«Будет новый детектив», — пошутила на историю Донцовой звезда Comedy Woman Елена Борщева.