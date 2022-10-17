«Израиль всех забрал»: Пугачева, кокетливо расстегнув рубашку, сделала селфи с Макаревичем* и Гребенщиковым

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Сбежавшие из России звезды встретились в Тель-Авиве.

Певица Алла Пугачева, не так давно во второй раз уехавшая в Израиль, ведет в этой стране насыщенную жизнь.

В гордом одиночестве, без мужа и друзей, Алла Пугачева посещает выступления российских звезд в Тель-Авиве.

Накануне Алла Борисовна отметилась на концерте рок-исполнителя Бориса Гребенщикова.

Сеть облетело видео, сделанное очевидцем. В кадре предстала счастливая Алла Пугачева, обалдевшая от прекрасных песен Бориса Гребенщикова. А чуть позже Примадонна и сама разместила видео в микроблоге со своим участием.

После концерта Алла Пугачева встретилась с Борисом Гребенщиковым и присутствовавшим на его концерте Андреем Макаревичем*

Примадонна сделала селфи с музыкантами. Позируя для фото, она кокетливо расстегнула рубашку.

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Андрей Макаревич*, Алла Пугачева и Борис Гребенщиков. Фото: соцсети

«Три столпа адекватности», «Хорошая компания — это бесценно в наше время. Да и во все времена, пожалуй», «Жаль, мы вас больше не увидим. Израиль всех забрал», — высказались под фото поклонники знаменитостей.

 * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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