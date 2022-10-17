«Израиль всех забрал»: Пугачева, кокетливо расстегнув рубашку, сделала селфи с Макаревичем* и Гребенщиковым

Певица Алла Пугачева, не так давно во второй раз уехавшая в Израиль, ведет в этой стране насыщенную жизнь.

В гордом одиночестве, без мужа и друзей, Алла Пугачева посещает выступления российских звезд в Тель-Авиве.

Накануне Алла Борисовна отметилась на концерте рок-исполнителя Бориса Гребенщикова.