«Израиль всех забрал»: Пугачева, кокетливо расстегнув рубашку, сделала селфи с Макаревичем* и Гребенщиковым

Певица Алла Пугачева, не так давно во второй раз уехавшая в Израиль, ведет в этой стране насыщенную жизнь.
В гордом одиночестве, без мужа и друзей, Алла Пугачева посещает выступления российских звезд в Тель-Авиве.
Накануне Алла Борисовна отметилась на концерте рок-исполнителя Бориса Гребенщикова.
Сеть облетело видео, сделанное очевидцем. В кадре предстала счастливая Алла Пугачева, обалдевшая от прекрасных песен Бориса Гребенщикова. А чуть позже Примадонна и сама разместила видео в микроблоге со своим участием.
После концерта Алла Пугачева встретилась с Борисом Гребенщиковым и присутствовавшим на его концерте Андреем Макаревичем*.
Примадонна сделала селфи с музыкантами. Позируя для фото, она кокетливо расстегнула рубашку.
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Андрей Макаревич*, Алла Пугачева и Борис Гребенщиков. Фото: соцсети
«Три столпа адекватности», «Хорошая компания — это бесценно в наше время. Да и во все времена, пожалуй», «Жаль, мы вас больше не увидим. Израиль всех забрал», — высказались под фото поклонники знаменитостей.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.