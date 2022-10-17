Ольга Бузова рассекретила подробности личной жизни

Ольга Бузова призналась, что у нее есть мужчина.

«В этом нет ничего удивительного. Так было всегда и так будет дальше. Я — достойная девочка, с которой есть о чем поговорить и о чем помолчать. Почему у меня не должно быть ухажера?» — сказала звезда.

Правда, потом Ольга уточнила: замуж она пока не собирается.

«Конечно, я сама хочу большой любви. Хочу вот этой глупости вновь, суеты — всех тех моментов, которые вокруг. Но я не знаю, когда это будет это и будет ли. А может, и нет? Может быть, мое великое и глобальное предназначение в этой жизни — дарить любовь другим людям и наполнять их своим светом, улыбкой, энергетикой?»

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На вопрос журналистов о коротких романах Бузова ответила, что она «не такая».