Сидела на галерке, улыбалась во весь рот: счастливая Пугачева запечатлелась на концерте Гребенщикова в Израиле

Интернет в этот понедельник утром взорвался новостями о том, что Алла Пугачева побывала на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.

В Сети вирусилось видео, сделанное очевидцами. Но вот и сама Примадонна поспешила подтвердить свое пребывание на концерте мэтра русского рока.

Алла Пугачева поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлена во время выступления Бориса Гребенщикова в Израиле.