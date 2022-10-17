Сидела на галерке, улыбалась во весь рот: счастливая Пугачева запечатлелась на концерте Гребенщикова в Израиле

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева поделилась кадрами, сделанными в Тель-Авиве.

Интернет в этот понедельник утром взорвался новостями о том, что Алла Пугачева побывала на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.

В Сети вирусилось видео, сделанное очевидцами. Но вот и сама Примадонна поспешила подтвердить свое пребывание на концерте мэтра русского рока.

Алла Пугачева поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлена во время выступления Бориса Гребенщикова в Израиле.

Совершенно цветущая Алла Борисовна смотрит в кадр, улыбаясь своей фирменной улыбкой.

Судя по всему, Примадонна наблюдала за происходящим на сцене с самой галерки. Но это ничуть не влияло на ее настроение. Очевидно, что Алла Борисовна получала удовольствие от того, что видит и слышит.

«Встреча с БГ, как встреча со светом в конце туннеля. Борис Гребенщиков», — подписала кадры Алла Пугачева.

Напомним, ранее Алла Пугачева побывала на концерте певицы Земфиры в Тель-Авиве.

Алла Пугачева на концерте Бориса Гребенщикова. Фото: скрин соцсети

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