Сидела на галерке, улыбалась во весь рот: счастливая Пугачева запечатлелась на концерте Гребенщикова в Израиле

Интернет в этот понедельник утром взорвался новостями о том, что Алла Пугачева побывала на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.
В Сети вирусилось видео, сделанное очевидцами. Но вот и сама Примадонна поспешила подтвердить свое пребывание на концерте мэтра русского рока.
Алла Пугачева поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлена во время выступления Бориса Гребенщикова в Израиле.
Совершенно цветущая Алла Борисовна смотрит в кадр, улыбаясь своей фирменной улыбкой.
Судя по всему, Примадонна наблюдала за происходящим на сцене с самой галерки. Но это ничуть не влияло на ее настроение. Очевидно, что Алла Борисовна получала удовольствие от того, что видит и слышит.
«Встреча с БГ, как встреча со светом в конце туннеля. Борис Гребенщиков», — подписала кадры Алла Пугачева.
Напомним, ранее Алла Пугачева побывала на концерте певицы Земфиры в Тель-Авиве.
Алла Пугачева на концерте Бориса Гребенщикова. Фото: скрин соцсети