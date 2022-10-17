«Везде ищут выгоду»: Буланова назвала современных девушек продажными

Татьяна Буланова — мать двоих мальчиков. Похоже, певица не раз обжигалась, раз сделала в шоу «Звезды сошлись» скандальное заявление. Артистка считает, что практически все современные девушки — чрезмерно меркантильные.

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«Они выходят замуж не по любви, а везде ищут выгоду. Кто побогаче — тот и интереснее. А мальчики все же не такие», — заявила Буланова.