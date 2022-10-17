Стало известно, от каких продуктов отказался Карл III

Диетолог Сигне Сванфельдт рассказала, что ест за завтраком король Великобритании. Кроме того, эксперт раскрыла другие секреты монарха: например, какие продукты он предпочитает на обед и ужин. Оказалось, что поздний завтрак Карла III состоит из свежего домашнего хлеба, а также фруктов, сока и льняного семени. Через некоторое время он пьет чай с молоком и медом.

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«Поздний завтрак — это совершенно нормально. Наиболее важным фактором является количество и тип съедаемой пищи, а не характер питания», — объяснила диетолог.

В обеденный рацион король включает продукты, богатые клетчаткой и белком, и на ужин тоже предпочитает такие блюда. Дважды в неделю Карл III отказывается от рыбы и мяса, один день в неделю исключает из своего рациона молочные продукты, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на западные СМИ.