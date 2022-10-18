Три знака зодиака, которых ждут глобальные проблемы 18 октября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что вторник, 18 октября, будет неблагоприятным днем для трех знаков зодиака. По ее словам, незначительные ошибки и недочеты могут привести к глобальным проблемам как в работе, так и в быту.

Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, работа отнимает все силы и не вызывает в вас энтузиазма, но не стоит воспринимать это близко к сердцу и принимать поспешные решения. Даже если захочется написать заявление по собственному и уйти с гордо поднятой головой, ближе к концу неделя ситуация будет более благоприятной.