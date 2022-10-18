Три знака зодиака, которых ждут глобальные проблемы 18 октября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что вторник, 18 октября, будет неблагоприятным днем для трех знаков зодиака. По ее словам, незначительные ошибки и недочеты могут привести к глобальным проблемам как в работе, так и в быту.
Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы, работа отнимает все силы и не вызывает в вас энтузиазма, но не стоит воспринимать это близко к сердцу и принимать поспешные решения. Даже если захочется написать заявление по собственному и уйти с гордо поднятой головой, ближе к концу неделя ситуация будет более благоприятной.
Девы (24 августа – 23 сентября)
Дорогие Девы, вероятно, в последнее время вы очень много работали и это привело к переутомлению. Остановитесь и подумайте о вещах, которые дарят вам счастье, так как вы сознательно лишаете себя этого в своем стремлении к профессиональному успеху. Попробуйте прогуляться, заняться медитацией или почитать книгу, чтобы на время успокоить свой ум.
Водолеи (21 января – 19 февраля)
Водолеи, вам стоит переключиться на свои духовные потребности. Это хорошее время для того, чтобы отвлечься от повседневной суматохи и привести мысли в порядок.