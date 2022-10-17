«Туалет на каждом этаже»: как выглядит шикарный особняк Катиной в Подмосковье

Лена Катина недавно вышла замуж за 40-летнего бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Молодожены купили шикарный особняк на новорижском направлении в Подмосковье, в 25 километрах от МКАДа.

Метраж дома - 580 квадратных метров, в нем три этажа.

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«На третьем этаже у нас три гостевые комнаты. На втором - спальни, детские и Димин кабинет. А на первом этаже огромная гостиная. Кстати, туалеты у нас на каждом этаже», - рассказала Катина в шоу «Звезды сошлись».

Также у Катиной в доме есть кальянная, комната для занятий спортом и французские окна в пол.