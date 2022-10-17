Володина предрекла удачу тем, кто сохранит спокойствие в эти дни: астролог назвала числа

Василиса Володина в Telegram-канале предостерегла подписчиков от неверных шагов в октябре 2022 года. Этот месяц станет самым тяжелым за весь период, не случайно его называют «круговым разворотом». После его преодоления мы перейдем в совершенно новый мир.
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Астролог назвала самые тяжелые дни октября, в которые люди должны собрать все свои силы и сохранить спокойствие. С 25 октября (произойдет солнечное затмение) по 8 ноября (случится затмение лунное) абсолютно все знаки зодиака испытают на себе влияние энергии величайшей силы.
Но поддаваться ей нельзя, лучше сосредоточиться на близких, добре, чувстве любви и справедливости и максимально сохранять спокойствие. Через несколько дней жизнь станет понятнее, публика наконец-то увидит, куда ей двигаться дальше, удача будет сопутствовать самым терпеливым.