«Сразу две»: Юлия Ковальчук радуется пополнению в семействе

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук поделилась в микроблоге прекрасной новостью. В их семье случилось пополнение. В доме Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова стало сразу на два животных больших.

Помимо милой собачки, у супругов теперь есть еще и две кошечки-сестренки. Юлия Ковальчук предстала на фото с одной из них.