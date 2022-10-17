«Сразу две»: Юлия Ковальчук радуется пополнению в семействе

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук поделилась в микроблоге прекрасной новостью. В их семье случилось пополнение. В доме Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова стало сразу на два животных больших.
Помимо милой собачки, у супругов теперь есть еще и две кошечки-сестренки. Юлия Ковальчук предстала на фото с одной из них.
Юлия Ковальчук с новым домашним питомцем. Фото: соцсети
«Честно говоря, котенка очень хотела наша доченька, поэтому мы подумали, подумали и решили, что детские воспоминания будут еще ярче, если на день рождения малышка получит долгожданный подарок. И вот, спасибо Ирочке Павлиашвили, которая подсказала нам взять сразу две кошечки. Они сестренки, адаптация прошла незаметно, и им совершенно нескучно вдвоем», — поделилась Юлия Ковальчук под фото.
Единственный, кто пока не рад сестренкам, это чихуахуа Маффин, который давно живет в звездной семье. Но Юлия Ковальчук уверена, что скоро он подружится с кошечками.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, дочери Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова Амелии на днях исполнилось пять лет.