«Пили много коньяка»: муж Лены Катиной проговорился о знакомстве с певицей

Новоявленный 40-летний муж Елены Катиной Дмитрий Спиридонов рассказал в программе «Звезды сошлись» о том, как познакомился с певицей на самом деле. Произошло все у друзей за городом.

«Мы пили коньяк. Потом пошли гулять. Потом неожиданно решили купить дом практически там же, где и познакомились», — рассказал он Лере Кудрявцевой.

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«Причем мы долго уговаривали хозяев продать нам именно тот дом, который нам понравился, они уступили», — дополнила Катина.

Живут молодожены теперь на новорижском направлении в Подмосковье. Площадь дома — 580 квадратных метров. Пока они используют особняк как дачу. У Спиридонова есть сын, и он учится в Москве.