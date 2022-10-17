Вынесен приговор одному из участников ограбления вдовы Александра Градского

Одному из участников ограбления вдовы Александра Градского, Марины Коташенко, вынесен суровый приговор.

Умеджон Жабборов восемь лет проведет в колонии строгого режима. Во время судебного процесс он полностью признал свою вину.

Следствием было установлено, что именно Жабборов и его сообщники спровоцировали ДТП с машиной, в которой ехала Марина Коташенко.

Когда вдова Александра Градского вышла из своего автомобиля, бандиты напали на нее, заставили поехать домой и выдать им сто миллионов рублей.

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Напомним, все произошло в январе этого года. Из-за того, что Марина Коташенко обратилась в полицию только через шесть часов после нападения, ее подозревали в инсценировке. Но позже эта версия следствия не нашла подтверждения. Было доказано, что Жабборов и его сообщники создали преступную группу и целенаправленно следили за богатой вдовой Александра Градского.

По материалам телеграм-канала «112».