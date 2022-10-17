Такие милашки: Млодик и Виторган облачили дочерей в яркие спортивные костюмы для праздничного приветствия

Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик воспитывают маленьких дочерей-погодок Этель и Клару.

Родители предпочитают никогда не расставаться с наследницами. Этель и Клара появляются вместе с мамой и папой на всех мероприятиях.

Вот и поздравление с еврейским праздником Эммануил Виторган и Ирина Млодик записали, держа на коленях дочерей.