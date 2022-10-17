Такие милашки: Млодик и Виторган облачили дочерей в яркие спортивные костюмы для праздничного приветствия

Ирина Млодик и Эммануил Виторган

Ирина Млодик и Эммануил Виторган. Фото: Global Look Press

Ирина Млодик и Эммануил Виторган предстали вместе с наследницами по случаю веселого еврейского праздника.

Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик воспитывают маленьких дочерей-погодок Этель и Клару.

Родители предпочитают никогда не расставаться с наследницами. Этель и Клара появляются вместе с мамой и папой на всех мероприятиях.

Вот и поздравление с еврейским праздником Эммануил Виторган и Ирина Млодик записали, держа на коленях дочерей.

Звездная семья поделилась в микроблоге теплым видео с записью пожеланий к празднику.

«Дорогие мои евреи! С праздником Симат Тора! Хорошего настроения, душевного равновесия, благополучия вам и вашим семьям! Поздравления от моей семьи! Эммануил Виторган, Ирина, Этель, Клара», — написал под видео Эммануил Виторган.

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Поклонники звездного семейства умилились трогательным кадрам, на которых Млодик и Виторган предстали с дочками, облаченными в яркие и уютные костюмчики. Фанаты отметили, что Этель и Клара похожи на своего старшего брата Максима Виторгана.

«Как похожи девочки на старшего сына», «Девочки такие милашки», «Обе девочки — копии брата. Будьте счастливы!», «Замечательные вы! Всем добра и мира», — высказались в Сети.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган с дочками Этель и Кларой. Фото: скрин соцсети

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