«Трусливо подсматривает и песенки поет»: по сбежавшему в Израиль Слепакову катком прошлась Погребняк

Семен Слепаков эмигрировал в Израиль, заверяя сперва публику, что он просто отправился туда на гастроли. Позже комик признался, что перебрался из России на ПМЖ, прихватив с собой не только родителей, но и 92-летнюю бабушку.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Будучи на Земле обетованной, Семен Слепаков разразился в адрес своих соотечественников саркастической песней, обвиняя их в безволии и слабохарактерности, фактически назвав «терпилами».
Этим произведением Семен Слепаков сильно удивил продюсера Марию Погребняк.
«Странно как, Семен Слепаков удрал в Израиль по собственной воле, однако в сторону России посматривает. <…> Уехавшие хотят воплотить свои мечты за счет других, подначивая и стравливая всех, а сами из-за угла трусливо подсматривают и песенки поют, находясь за тысячи километров», — написала в своем телеграме Погребняк.