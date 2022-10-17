«Трусливо подсматривает и песенки поет»: по сбежавшему в Израиль Слепакову катком прошлась Погребняк

Семен Слепаков эмигрировал в Израиль, заверяя сперва публику, что он просто отправился туда на гастроли. Позже комик признался, что перебрался из России на ПМЖ, прихватив с собой не только родителей, но и 92-летнюю бабушку.

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