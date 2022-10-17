Фильм «Сердце Пармы» показал неожиданные результаты

Минувшие выходные стали прорывом для российского фильма «Сердце Пармы». Историческая драма, снятая Антоном Мегердичевым, стала лидером отечественного кинопроката, принеся еще 128 миллионов рублей. Всего же картина заработала уже более 313 миллионов.

Второе место за выходные занял фильм «Иван Семенов. Школьный переполох», собравший 38,3 миллиона рублей.

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Наконец, на третьем месте оказалась комедия «Лавстори», главную роль в которой сыграл Александр Петров: на этот фильм продали билетов на сумму 24,3 миллиона рублей, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Культуроманию».