На могиле участника «Ласкового мая» надгробная плита раскололась надвое

За могилой барабанщика «Ласкового мая» Игоря Игошина никто не ухаживает. Сейчас там полная разруха и запустение: плита упала и раскололась, оградка некрашена.

Парень погиб в 1992 году 20-летним, и именно с него, как считают поклонники, началась загадочная череда смертей участников группы.

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На сегодняшний день скончались 15 человек, все умерли молодыми, многие — при неразгаданных обстоятельствах. Сам барабанщик погиб после драки на свадьбе бывшей девушки. Суицид это, несчастный случай или убийство, неизвестно до сих пор.