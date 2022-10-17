Светская жизнь в Израиле: Пугачева в маскулинном образе пришла на концерт Гребенщикова (видео)

Люди с хорошей памятью при этом припомнили Земфире ее нелестные ранние отзывы о творчестве Примадонны. Рамазанова говорила, что не знает в принципе песни Пугачевой и не считает ее значимой фигурой в шоу-бизнесе.

Теперь Алла Борисовна в маскулинном костюме появилась на концерте в том же городе у Бориса Гребенщикова, она опять разместилась в обычной ложе, публика, заприметив ее, рукоплескала. Ранее артисты уже встречались в Израиле на дружественной ноте.