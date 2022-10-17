Светская жизнь в Израиле: Пугачева в маскулинном образе пришла на концерт Гребенщикова (видео)

Народная артистка Алла Пугачева живет активной светской жизнью в Израиле. Не так давно она отметилась на концерте у Земфиры, который состоялся в Тель-Авиве. После шоу артистки встретились, мило запечатлелись вместе, а потом завалили друг друга комплиментами.
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Люди с хорошей памятью при этом припомнили Земфире ее нелестные ранние отзывы о творчестве Примадонны. Рамазанова говорила, что не знает в принципе песни Пугачевой и не считает ее значимой фигурой в шоу-бизнесе.
Теперь Алла Борисовна в маскулинном костюме появилась на концерте в том же городе у Бориса Гребенщикова, она опять разместилась в обычной ложе, публика, заприметив ее, рукоплескала. Ранее артисты уже встречались в Израиле на дружественной ноте.