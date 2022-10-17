Роза Сябитова призналась, что тратит огромные деньги на памперсы

Главная сваха страны Роза Сябитова этим летом стала бабушкой. И ужаснулась, как это сегодня дорого — растить ребенка! Сябитова рассказала, что старается экономить, не покупать дорогих вещей для маленькой Миры и к этому же призывает дочь.

Многие вещи семья приняла в подарок от друзей — подержанные, но в хорошем состоянии. И одежду, из которой Мира вырастает, Сябитова бережно складывает в отдельную коробку — для будущих внуков.

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Но вот не чем сэкономить не получается — так это на памперсах. Ведущая призналась, что тратит на них 200 тысяч рублей каждый месяц.