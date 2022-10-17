Позорно растопырила ноги: Вайкуле удивила народ странной позой на полу во время концерта – больна

Певица Лайма Вайкуле удивила фолловеров кадрами, которые сама же выставила в своих соцсетях. Звезда поделилась видео с прошедшего концерта, на котором она выступает в образе подростка, вышедшего на прогулку.
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Всегда утонченная Вайкуле примерила брюки в мелкий цветочек, черное худи и кепку, под которой виднелась еще и бандана. Подруга Аллы Пугачевой во время исполнения песни села на пол и широко раздвинула ноги.
Лайма Вайкуле. Стоп-кадр: соцсети
Фолловеры, увидев это, немало удивились и стали гадать, что же стало причиной подобного поведения. Одни считают, что Лайма Вайкуле просто расслабилась, а другие полагают, что она почувствовала себя неважно из-за болезни. Дескать и бандана тоже прячет коротко стриженные волосы, которые знаменитость могла потерять.