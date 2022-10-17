Жена Петросяна впервые раскрыла тайну «американской» дочери комика: «Прервала все контакты с ним»

Избранница Евгения Вагановича раскрыла семейную тайну – оказывается, в настоящее время отец и дочь прекратили всякое общение. И сама она не собирается как-то влиять на ситуацию. Поводом для откровений Татьяны послужил вопрос подписчицы, которая считает, что Брухунова не должна молчать в этой ситуации.

«К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет», - честно сказала Татьяна Брухунова.

Отметим, что Викторина Петросянц уже давно живет на Манхэттене в Нью-Йорке, она основала компанию «Vi-Ko Продакшн». Наследница комика испортила с ним отношения после того, как тот решил разойтись с Еленой Степаненко, она встала на сторону мачехи.