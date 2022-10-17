Володина назвала один знак зодиака, которому нужно срочно взять себя в руки: иначе быть беде

Перед напряженным периодом, энергию которого почувствуют все знаки зодиака, некоторым нужно быть особенно осторожными и срочно взять себя в руки. Иначе и без того негативный эффект «коридора» станет еще сильнее.

На этой неделе сложнее всего будет Козерогам, понадобится немало сил, чтобы преодолеть навалившиеся неприятности. Львам тоже будет непросто, но они смогут контролировать происходящее.

А вот Весы, Близнецы и Овны будут чувствовать себя на этой неделе прекрасно.