Шортики — слишком глубоко: Севастьянова утянула «межножье», примерив корсетный комплект

Экс-участница телепроекта «Звезды в Африке» Каролина Севастьянова продемонстрировала свою хрупкую фигуру в черном комплекте с корсетным топом из кожи и микрошортиками, накинув на плечи жакет в тон.

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Однако, похоже, что шорты спортсменка натянула слишком высоко, подчеркнув область, которую интеллигентные дамы должны скрывать.