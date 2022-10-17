Шортики — слишком глубоко: Севастьянова утянула «межножье», примерив корсетный комплект

Экс-участница телепроекта «Звезды в Африке» Каролина Севастьянова продемонстрировала свою хрупкую фигуру в черном комплекте с корсетным топом из кожи и микрошортиками, накинув на плечи жакет в тон.
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Однако, похоже, что шорты спортсменка натянула слишком высоко, подчеркнув область, которую интеллигентные дамы должны скрывать.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
Тем не менее, поклонники Каролины Севастьяновой, увидев ее в этом монохромном образе, ничего неприятного не заметили. Напротив, пришли в восторг от увиденного.
«Стройная красоточка», «Вот это ноги!», «Ого, вот что значит — ноги от ушей», «Фигура модели», — написали пользователи Сети под фото в аккаунте знаменитости.