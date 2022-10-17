Что стало с сыном Баскова, с которым ему запретили общаться: парню уже 16, живет за границей

Судьба отца и сына до сих пор овеяна тайной. Наследник Николая Баскова родился в единственном его браке со Светланой Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля в 2006 году.

Однако вскоре семья распалась, а Николаю Баскову по какой-то причине запретили видеться с наследником. Мало того, Бронислава лишили фамилии отца.

Позже экс-жена Николая Баскова вышла замуж во второй раз за украинского бизнесмена Вячеслава Соболева. Как пишет dni.ru, он хорошо поладил с отцом Светланы Шпигель и усыновил наследника артиста. Позже в этом союзе у Бронислава появилась на свет младшая сестра Нина.

Через пару лет Светлана разошлась и со вторым мужем, а детей увезла в Израиль, где живет с наследниками до сих пор.