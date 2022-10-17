Что стало с сыном Баскова, с которым ему запретили общаться: парню уже 16, живет за границей

На днях Николай Басков отпраздновал свое 46-летие, артист принимал поздравления близких, среди которых поклонники не обнаружили его сына Бронислава. Наследнику артиста исполнилось уже 16 лет, но о нем мало что известно, да и сам певец об отпрыске упоминает крайне редко.
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Судьба отца и сына до сих пор овеяна тайной. Наследник Николая Баскова родился в единственном его браке со Светланой Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля в 2006 году.
Однако вскоре семья распалась, а Николаю Баскову по какой-то причине запретили видеться с наследником. Мало того, Бронислава лишили фамилии отца.
Позже экс-жена Николая Баскова вышла замуж во второй раз за украинского бизнесмена Вячеслава Соболева. Как пишет dni.ru, он хорошо поладил с отцом Светланы Шпигель и усыновил наследника артиста. Позже в этом союзе у Бронислава появилась на свет младшая сестра Нина.
Через пару лет Светлана разошлась и со вторым мужем, а детей увезла в Израиль, где живет с наследниками до сих пор.