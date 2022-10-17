«Почти десять тысяч рублей чистыми на эконом-классе»: экс-звезда «Дома-2» Блюменкранц стал таксистом

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Валерий Блюменкранц расстался с женой Анной и стал зарабатывать на жизнь таксистом. Об этом мужчина рассказал подписчикам своего микроблога.

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Мужчина, не так давно хваставшийся, что купил жилье в Санкт-Петербурге, теперь живет в Москве. И новая работа его устраивает. По крайней мере, заработок бывшую звезду экрана удовлетворяет.