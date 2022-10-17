Настя Ивлеева подхватила тренд на «мамины» брови-ниточки: фото преображения

После «брежневских» бровей тренд на «мамины» ниточки модный мир пока воспринимает настороженно. Из звезд одними из первых на него откликнулись экс-солистка группы Serebro Катя Кищук и супермодель Белла Хадид.
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И если первая получила в ответ серьезную долю хейта, то внешность второй люди восприняли с восторгом. И вот настала очередь и для эпатажной телеведущей Насти Ивлеевой.
Катя Кищук. Фото: соцсети
Поклонники привыкли, что знаменитая блондинка живет и ведет себя так, как ей вздумается, поэтому критикантов оказалось в Сети мало.
А вам нравятся брови-ниточки?
Настя Ивлеева. Фото: соцсети