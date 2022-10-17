Михалкова масштабно задрала подол, завалившись на койку: сапоги швырнула и рассмеялась (фото)

При этом экс-«пельмешка» притягательно задрала подол своего наряда, вскинув ножку. А сапоги, которые, видимо, были на ней до этого, просто бросила на постель рядом. Юлию Михалкову завалили комплиментами подписчики во «ВКонтакте».

«До чего же вы красивая женщина», «Няшечка», «Юлия, шикарная!», «Прелесть какая», — стали хвалить Михалкову фолловеры.