Гордон: «Акунин превратился в злобного старого очкарика с нулевым состраданием»

Адвокат, блогер Екатерина Гордон поразилась тому, как сегодня себя проявляет писатель Борис Акунин. Она заглянула в его Telegram-канал и наткнулась на потоки ненависти в адрес России.
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Автор «Статского советника» действительно не выбирает выражения и все чаще пишет про политику и власть. Писатель давно покинул пределы страны, но не проходит и дня, чтобы он не запостил нечто русофобское. Это и ужасает правозащитницу.
«Как большой писатель Акунин превратился в злобного старого очкарика с нулевым состраданием к своим же читателям? Удивительно. Уверена, что больше ничего талантливого он не напишет. Его удел — злобная телега. Даже Роднянский остается на своей позиции интеллигентом, а не бабкой», — обратила внимание на писателя Гордон.