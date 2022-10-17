Гордон: «Акунин превратился в злобного старого очкарика с нулевым состраданием»

Адвокат, блогер Екатерина Гордон поразилась тому, как сегодня себя проявляет писатель Борис Акунин. Она заглянула в его Telegram-канал и наткнулась на потоки ненависти в адрес России.

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Автор «Статского советника» действительно не выбирает выражения и все чаще пишет про политику и власть. Писатель давно покинул пределы страны, но не проходит и дня, чтобы он не запостил нечто русофобское. Это и ужасает правозащитницу.