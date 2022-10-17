Экс-пассия Тимати показала редкие кадры с их сыном в день его 3-летия: вылитый папочка

Анастасия Решетова в день именин сына от Тимати показала подписчикам редкие архивные кадры с ребенком. Ратмиру исполнилось три годика.
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«Самые счастливые годы жизни начались 16 октября 2019 года. Тогда на свет появился мой сынок!» — написала Решетова в соцсетях.
Отметим, что роль папы в воспитании и появлении малыша на свет Настя решила не обозначать. Также Тимати не оказалось на выставленных кадрах.
Фолловеры сразу заметили, что Ратмир унаследовал внешность своего отца. «Вылитый Тимати», «Копия отца», «Клонировали Тимати», — написали подписчики в комментариях под фотографией.
Напомним, что у Тимати также есть дочь Алиса от другой модели Алены Шишковой.
Анастасия Решетова с сыном. Фото: соцсети
Анастасия Решетова с сыном. Фото: соцсети