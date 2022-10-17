Экс-пассия Тимати показала редкие кадры с их сыном в день его 3-летия: вылитый папочка

Отметим, что роль папы в воспитании и появлении малыша на свет Настя решила не обозначать. Также Тимати не оказалось на выставленных кадрах.

Фолловеры сразу заметили, что Ратмир унаследовал внешность своего отца. «Вылитый Тимати», «Копия отца», «Клонировали Тимати», — написали подписчики в комментариях под фотографией.

Напомним, что у Тимати также есть дочь Алиса от другой модели Алены Шишковой.