Новости шоу-бизнеса: у Тодоренко сдают нервы, Федункив сорвалась на людей, Брежнева – не украинская певица

Крутой прервал молчание

Композитор Игорь Крутой редко стал появляться в своих соцсетях. Маэстро считает, что сейчас не время для светских бесед «ни о чем», поэтому заглядывает в микроблог по особым причинам. И на этот раз наступил как раз такой повод – день рождения Дмитрия Хворостовского. Крутой с сожалением отметил, что певцу могло бы исполниться 60 лет.