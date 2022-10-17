Новости шоу-бизнеса: у Тодоренко сдают нервы, Федункив сорвалась на людей, Брежнева – не украинская певица

Федункив гневно отреагировала на хейт
Марина Федункив сорвалась на хейтеров, которые ополчились на нее из-за поздравления Николаю Баскову. Актриса тепло обращалась к певцу в честь дня рождения, но не всем это понравилось. В ответ Федункив назвала таких людей шмарами и посоветовала начать делать добро, например, помогать животным.
Николай Басков. Фото: Global Look Press
Крутой прервал молчание
Композитор Игорь Крутой редко стал появляться в своих соцсетях. Маэстро считает, что сейчас не время для светских бесед «ни о чем», поэтому заглядывает в микроблог по особым причинам. И на этот раз наступил как раз такой повод – день рождения Дмитрия Хворостовского. Крутой с сожалением отметил, что певцу могло бы исполниться 60 лет.
Дмитрий Хворостовский с женой. Фото: Global Look Press
Тодоренко жалуется на нервы
Регина Тодоренко стала участницей нового сезона «Ледниковго периода», Звезда встала в пару с Александром Энбертом. И после премьеры проекта призналась, что ей сейчас намного сложнее, чем прежде. Вторые роды были совсем недавно, и она восстанавливается с трудом. Поэтому от нагрузок у нее сдают нервы.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Брежнева не была украинской певицей
Вера Брежнева, оказывается, открестилась от статуса украинской певицы еще задолго до известных событий. Мол, она себя не считает таковой, поскольку не участвовала «там ни в одной «Песне года».
«Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет», - говорила звезда.