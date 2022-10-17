Не помещается в кадр: Севастьянова в кожаном бюстье поразила внушительными прелестями

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова продолжает делиться снимками из Монако, где отдыхает уже давно. Светская львица там много купается и загорает, а вечерами блистает на выходах в свет.

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На этот раз красотка, по-видимому, заскучала, сидя в ресторане. И решила развлечь себя селфи, позируя себе на фоне зелени. Наряженная в кожаное бюстье красотка не смогла уместить в кадре свои пышные прелести, но и этого хватило поклонникам, чтобы прийти в восторг.

Напомним, Каролина Севастьянова в 2012 году стала чемпионкой Олимпийских игр в Лондоне в командном зачете по художественной гимнастике. В том же году она оставила карьеру и занялась личной жизнью.