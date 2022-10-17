Вот почему Карпович ушла от Прилучного: тайну раскрыл продюсер

На днях стало известно об уходе Мирославы Карпович из спектакля «Косметика врага». Там актриса играла в паре с Павлом Прилучным, они демонстрировали любовь на сцене. Постановка просуществовала почти два года с таким составом, но осенью «папину дочку» заменили другой звездой сцены – Екатериной Ивановой. Столь значительные перестановки не остались незамеченными.

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В Сети стали гадать, что Карпович ушла из-за нового статуса своего партнера – Прилучный летом женился. Учитывая, что между Мирославой и Павлом последние годы были более чем приятельские отношения, люди посчитали, что актриса не вынесла счастья бывшего.

Однако, вскрылась истинная причина отказа Карпович играть с Прилучным. Продюсер Виталий Гершинков объяснил, в чем дело. График спектаклей в новом сезоне не совпал с рабочим планом Мирославы, поэтому она сделала такой выбор. К тому же, сама пьеса доживает буквально последние дни и уйдет в историю, сообщает «Экспресс-газета».