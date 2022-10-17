Скоро Бузову переплюнет: Клава Кока раздвинула ноги на сцене, распахнув юбку

Певица Клава Кока отличается не только провокационными песнями, за маты в которых ей уже прилетело от общественности, но и своими сценическими нарядами. Каждый образ представляет собой смесь эротики и эпатажа, и звезда каждый раз старается переплюнуть саму себя.

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На этот раз Клава вышла на сцену в пышной юбке с разрезом спереди. Во время выступления звезда много танцевала, раздвигая ноги. Особенно сюжетным получилось сие зрелище для поклонников из первого ряда – все, что юбка по умолчанию должна прикрывать, Кока демонстрировала людям.