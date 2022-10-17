«Давай попробуем еще раз»: Хрусталев захотел ребенка от Варнавы

Экс-бойфренд Екатерины Варнавы Дмитрий Хрусталев заявил в соцсетях, что хочет ребенка от актрисы. Варнава у себя в микроблоге получила послание от бывшего: «Родишь ребенка, я буду тебя содержать, а ты будешь отдавать себя».

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Сама актриса восприняла такое предложение как шутку, но Хрусталев не унимается. Судя по тому, что пишет ей бывший, его намерения самые что ни на есть серьезные.

«Неплохой вариант. Ну а что, давай попробуем еще раз? А чего нет?» - предлагает Хрусталев.

Напомним, что Варнава несколько месяцев назад развелась с мужем, режиссером Александром Молочниковым. С Хрусталевым звезда встречалась еще во времена КВН, на заре своей карьеры, их отношения продлились год. Примечательно, что сам Дмитрий с 2019 года женат на певице Марии Гончарук. Как он намерен выпутываться сейчас из треугольника, история умалчивает.