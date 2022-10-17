«Не угодишь машинисту»: Шахназаров – про жалующегося на Израиль Макаревича*

Музыкант Андрей Макаревич* практически весь год провел в Израиле. Здесь он в четвертый раз стал отцом, старается работать и быть востребованным, но это у него, судя по всему, плохо получается. В недавнем интервью певец разоткровенничался о былом. Он вспомнил, как успешно реализовывался в Москве. Судя по лирике, с которой он это рассказывал, про подобную жизнь в Израиле ему остается только мечтать.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На ностальгическое признание Макаревича* отреагировал телеведущий Михаил Шахназаров. В своем Telegram журналист поддел лидера «Машины времени», как это делал не раз.

«Ну вот и в теплом и миролюбивом Израиле теперь плохо. Не угодишь машинисту...», - написал Шахназаров.

Кстати, в Израиле сейчас обосновались многие российские звезды. Недавно ряды соотечественников на Святой Земле пополнила и Алла Пугачева с детьми.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента