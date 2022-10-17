Свечку ставит, а папа помогает: сын-двухлетка Петросяна в церкви приобщился к вере

77-летний Евгений Петросян провел День отца, который празднуется в третье воскресенье октября, с семьей. Сатирик с женой Татьяной Брухуновой и двухлетним сынишкой Ваганом посетил храм в Востряково.

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В церкви Петросян приобщил сынишку к ритуалам. Вместе с наследником они поставили свечку, звездный отец заботливо поднял малыша на руки и поднес к подсвечнику, чтобы Ваган сам зажег свою свечу. За обрядом наблюдала мама, она и запечатлела милую сердцу картину на фото.

Напомним, сын появился у Петросяна и Брухуновой тайно, роды прошли в Дубае. Так как беременной молодую жену сатирика никто на публике не видел, до сих пор ходят слухи, что выносила малыша суррогатная мать.