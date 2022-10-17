«У меня было больше дел»: Макаревич* в Израиле затосковал по родине

Андрей Макаревич* в начале года перебрался в Израиль с четвертой женой, которая родила ему сына Эйтана в марте. Но тонуть в семейном счастье музыкант не стал, и едва ли не с головой окунулся в политическую обстановку, много выступал с заявлениями и оскорблениями в адрес россиян.

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Сейчас активность Макаревича* поутихла. Оказалось, что артист заскучал. В новом интервью в программе «Дневники знаменитостей» лидер «Машины времени» проговорился о тоске по родине и дал понять, что в Израиле у него не получается реализоваться так, как в Москве.

«Я в Москве был в гораздо большей степени реализован, у меня было гораздо больше дел. Потому что вокруг меня было больше творческих людей, которых я знал, которые знали меня. И все время вокруг кипели какие-то идеи, и ты в чем-то участвовал, кому-то помогал, кого-то шел слушать и кого-то читал. Это была очень-очень-очень насыщенная среда. Я надеюсь, что она вернется», - поностальгировал артист.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента