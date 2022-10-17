Кто угомонит это бесстыдство? Эксгибиционистка Бузова распахнула плащ и показала интимное

Не забыла Бузова и сверкнуть интимным. Она переодевалась, накинув плащ, а потом распахнула его и бесстыдно показала, что скрывает под одеждой. Нижнее белье смогли увидеть все, кто заглянул в микроблог в этот момент, но саму певицу это только, судя по всему, позабавило. Люди давно критикуют ее за эксгибиционистские наклонности, призывая остановить бесстыдство, но певица, как мы видим, не останавливается.