Кто угомонит это бесстыдство? Эксгибиционистка Бузова распахнула плащ и показала интимное

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица отличается чрезмерной откровенностью, и многим поклонникам это давно надоело.

Экс-звезда «Дома-2», певица Ольга Бузова прилетела в Сочи, чтобы выступить перед местной публикой, а заодно и отдохнуть. Перед выходом к поклонникам артистка, как всегда, долго собиралась и прихорашивалась, и фанаты могли наблюдать это в режиме онлайн – звезда постоянно на связи в своем микроблоге.

 

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Не забыла Бузова и сверкнуть интимным. Она переодевалась, накинув плащ, а потом распахнула его и бесстыдно показала, что скрывает под одеждой. Нижнее белье смогли увидеть все, кто заглянул в микроблог в этот момент, но саму певицу это только, судя по всему, позабавило. Люди давно критикуют ее за эксгибиционистские наклонности, призывая остановить бесстыдство, но певица, как мы видим, не останавливается.

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