Вот и правда: как Меладзе распорядился своим наследством и что досталось Брежневой

Старший из братьев Меладзе, Константин Шотаевич – известный продюсер и композитор, взрастивший не одно поколение звезд. Он подарил миру множество хитов, которые по сей день звучат в исполнении самых разных российских певцов.
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После переезда из России Меладзе-старшего возник вопрос, что будет теперь с его творческим наследием. Оказалось, ограничений никаких нет, продюсер позволяет музыкантам исполнять свои песни. Об этом поведал Анатолий Цой, экс-подопечный композитора.
«Костя — порядочный человек, он никогда никого не обременял контрактами и запретами. Он разрешил исполнять любые песни MBAND всем нам. Как и в случае с «ВИА Грой» — всем составам разрешается петь любые песни. Люди до сих пор их с удовольствием слушают, тепло воспринимают на концертах, любят, поют вместе с нами», - рассказал сайту «Аргументы и факты» певец.
Вера Брежнева, с которой, по слухам, развелся минувшим летом Константин Меладзе, тоже не обижена – ей, как и другим солисткам «ВИА Гры», можно петь песни из репертуара группы.