Вот и правда: как Меладзе распорядился своим наследством и что досталось Брежневой

Старший из братьев Меладзе, Константин Шотаевич – известный продюсер и композитор, взрастивший не одно поколение звезд. Он подарил миру множество хитов, которые по сей день звучат в исполнении самых разных российских певцов.

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После переезда из России Меладзе-старшего возник вопрос, что будет теперь с его творческим наследием. Оказалось, ограничений никаких нет, продюсер позволяет музыкантам исполнять свои песни. Об этом поведал Анатолий Цой, экс-подопечный композитора.