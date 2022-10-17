Снова станет матерью? У Пугачевой сохранились замороженные эмбрионы

Алла Пугачева в 2013 году стала мамой двоих детей. В то время для 64-летней звезды не было преград к материнству: она еще в нулевые годы сохранила яйцеклетки по совету подруги, выносить детей помогла суррогатная мать. Однако, на этом, судя по всему, звезда останавливаться не собиралась – стало известно, что у артистки припасены замороженные эмбрионы.

«Криоконсервация может сохранять эмбрионы неограниченное количество лет», - объясняет Sportkp со ссылкой на «Комсомольскую правду».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента