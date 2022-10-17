Снова станет матерью? У Пугачевой сохранились замороженные эмбрионы

Алла Пугачева в 2013 году стала мамой двоих детей. В то время для 64-летней звезды не было преград к материнству: она еще в нулевые годы сохранила яйцеклетки по совету подруги, выносить детей помогла суррогатная мать. Однако, на этом, судя по всему, звезда останавливаться не собиралась – стало известно, что у артистки припасены замороженные эмбрионы.
«Криоконсервация может сохранять эмбрионы неограниченное количество лет», - объясняет Sportkp со ссылкой на «Комсомольскую правду».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
В тусовке поговаривают, что Пугачева, переехавшая в Израиль к мужу Максиму Галкину*, вполне может воспользоваться материалом и снова стать матерью. Сама артистка по этому поводу не высказывалась ни разу. Разумеется, без третьего лица не обойтись – звездной паре снова придется искать суррогатную мать.