«Главная роль»: Проскурякова в модном тренче молочного оттенка предстала на съемках нового сериала

Юлия Проскурякова нашла отличный способ выйти из тени своего знаменитого мужа, композитора и поэта-песенника Игоря Николаева.
Если на сцену Юлия Проскурякова выходит исключительно в сопровождении супруга, то решив стать актрисой и попробовать свои силы в кино, Юлия явно попала в точку. На съемочной площадке и в кадре Проскурякова вполне обходится без Игоря Николаева.
Юлия Проскурякова активно снимается в сериалах, дошло уже до того, что ей предложили главную роль.
«С тарелочкой, с началом! Проект «Слезы осушит ветер». Главная роль и моя Ольга!» - похвасталась Юлия Проскурякова в микроблоге.
Юлия Проскурякова поделилась снимком, который сделала перед началом съемок. В кадре она предстала в модном тренче молочного оттенка и с тарелкой в руках. Судя по логотипу на ней, сериал будут показывать на «Домашнем».
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Юлия Проскурякова на съемках. Фото: соцсети
Поклонники Юлии Проскуряковой признались, что очень рады за нее, и заявили, что с нетерпением ждут выхода на экраны сериала с ее участием.