«Главная роль»: Проскурякова в модном тренче молочного оттенка предстала на съемках нового сериала

Юлия Проскурякова нашла отличный способ выйти из тени своего знаменитого мужа, композитора и поэта-песенника Игоря Николаева.

Если на сцену Юлия Проскурякова выходит исключительно в сопровождении супруга, то решив стать актрисой и попробовать свои силы в кино, Юлия явно попала в точку. На съемочной площадке и в кадре Проскурякова вполне обходится без Игоря Николаева.

Юлия Проскурякова активно снимается в сериалах, дошло уже до того, что ей предложили главную роль.